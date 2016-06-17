Першу партію вакцин, закуплених через ПРООН, відправлено в регіони

Відповідно до наказу МОЗ України від 10.06.16 №555 здійснено розподіл першого траншу імунобіологічних препаратів, закуплених за державні кошти міжнародною організацією ПРООН, за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» на виконання Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 рр., повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Читайте такожВООЗ заявила про перемогу над одним з трьох типів вірусу поліомієлітуСюди увійшли: комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюка (ацелюлярний компонент), поліомієліту та захворювань, спричинених Haemophilus influenzae типу b (ПЕНТАКСИМ) – більше 300 тисяч доз; вакцина кон’югована для профілактики захворювань, збудником яких є Haemophilus Influenzae типу В – 174 тисячі доз; Еувакс В/Euvax В вакцина для профілактики гепатиту В рекомбінантна рідка – 350 тисяч доз на загальну суму 169 212 042,00 грн.

Діти зможуть отримати рекомендовані щеплення з порушенням Календаря з дотриманням мінімальних інтервалів, які вказані в розділі 2 «Щеплення дітей з порушенням Календаря» відповідно до наказу МОЗ України від 11.08.2014 №551.

Читайте такожВ Одесі відновлено вакцинацію дітей проти туберкульозуВарто зазначити, що на Загальнодержавну програму з імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки уперше за п’ять років у 2015 році з Державного бюджету України виділено 100% фінансування.