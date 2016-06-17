На Львівщині чоловік потрапив до реанімації через укус змії

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, вчора, 16 червня, у селі Гаї-Смоленські Бродівського району під час збирання грибів в лісі 34-річного місцевого жителя змія вкусила в руку.

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Потерпілого доставлено до реанімаційного відділення Бродівської районної лікарні. Станом на 17 червня, його стан – середньої тяжкості.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Тернопільській області змія вкусила 21-річного юнака у лісі поблизу с. Зелений Гай Заліщицького району за вказівний палець правої руки. Потерпілого госпіталізували в Заліщицьку центральну районну лікарню.