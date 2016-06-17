На Львівщині чоловік потрапив до реанімації через укус змії
14:19, 17 червня 2016Новини регіонів
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У Львівській області через укус змії чоловік потрапив до реанімації.
Потерпілого доставлено до реанімаційного відділення районної лікарні / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, вчора, 16 червня, у селі Гаї-Смоленські Бродівського району під час збирання грибів в лісі 34-річного місцевого жителя змія вкусила в руку.
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Потерпілого доставлено до реанімаційного відділення Бродівської районної лікарні. Станом на 17 червня, його стан – середньої тяжкості.
Як раніше повідомляв УНІАН, в Тернопільській області змія вкусила 21-річного юнака у лісі поблизу с. Зелений Гай Заліщицького району за вказівний палець правої руки. Потерпілого госпіталізували в Заліщицьку центральну районну лікарню.
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