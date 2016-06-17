В Одеській області спалах кишкової інфекції, госпіталізовано 50 осіб

В Одеській області внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції госпіталізовано 50 осіб, у тому числі 39 дітей.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби, спалах зареєстровано в Ізмаїльському районі - в місті Ізмаїл та селі Броска Ізмаїльського району.

Всього звернулося за медичною допомогою 50 осіб, у тому числі 39 дітей – всі вони госпіталізовані. Перші 28 хворих, у тому числі 21 дитина, звернулися за допомогою увечері 16 червня.

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В даний час розпочато відповідне розслідування. Для локалізації та попередження розповсюдження захворюваності в Ізмаїл на допомогу відокремленому підрозділу Ізмаїльського міськвідділу направлена бригада фахівців Одеського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України.

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