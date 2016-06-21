В Ізмаїлі зростає кількість постраждалих внаслідок отруєння забрудненою водою

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Протягом 16-20 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом – гострий гастроентероколіт звернулося 432 особи (з них 269 дітей) місцевих мешканців м. Ізмаїл та с. Броска Ізмаїльського району», - йдеться у повідомленні.

Станом на 7:00 21 червня в медичних закладах Ізмаїла перебуває 186 осіб (з них 98 дітей), виписано (переведено на амбулаторне лікування) 248 осіб (з них 171 дитина).

«Підрозділами ДСНС облаштовано 55 койко-місць в школі №9 м. Ізмаїл на випадок ускладнення ситуації. Фахівцями СЕС здійснюється комплекс санітарно-епідеміологічних заходів. Попередня причина захворювання – споживання недоброякісної води», - наголошується у повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 405 постраждалих від отруєння. 19 червня мер Ізмаїла заявив, що причиною масового захворювання людей, за попередніми даними, стали збудники ротавірусної і норовирусної інфекцій, а також - кишкова паличка. Це сталося внаслідок фекального забруднення під час проливних дощів. За фактом масового отруєння людей в Ізмаїльському районі відкрито кримінальне провадження.