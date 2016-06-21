В Ізмаїлі за минулу ніч госпіталізовано ще 28 осіб з кишковою інфекцією

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Він зазначив, що з початку спалаху кишкової інфекції до стаціонарів Ізмаїла та Ізмаїльського району надійшли 460 осіб, з них 281 - діти.

«Станом на ранок 21 червня у місцевих лікарнях отримують лікування 215 осіб, у тому числі 111 дітей», - повідомив Абрамченко.

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За його словами, при загальному зменшенні кількості хворих в останні дні спостерігається збільшення чисельності дорослих, які звертаються за лікарською допомогою.

«Причина цього - не лише більш сильний (порівняно з дитячим) імунітет дорослої людини, а й нехтування суворим виконанням елементарних правил санітарії та гігієни», - вказує мер.

Він уточнив, що тільки у минулі вихідні поліції і прикордонникам довелося витягувати з води людей, які купалися і наражали себе та оточуючих на небезпеку захворіти.

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«Медикаменти та вода тим, хто лежить в лікарні, видаються безкоштовно і в повному обсязі», - додав міський голова Ізмаїла.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня мер Ізмаїла Абрамченко в своєму зверненні до жителів міста заявив, що причиною масового захворювання людей, за попередніми даними, стали збудники ротовірусної і норовірусної інфекцій, а також - кишкова паличка. Це сталося через фекальне забруднення води під час сильних злив, що пройшли 14 червня.

Потерпілі почали надходити до медзакладів з 16 червня.

За фактом масового отруєння людей в Ізмаїльському районі Одеської області відкрито кримінальне провадження.