В Івано-Франківській області чоловіка після укусу змії госпіталізовано до реанімації

В Івано-Франківській області чоловіка після укусу змії госпіталізовано до реанімації.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, вчора у селі Татарів Яремчанської міської ради змія вкусила в праву стопу 37-річного жителя м. Луцьк. Читайте такожНа Львівщині чоловік потрапив до реанімації через укус змії Автомобілем швидкої медичної допомоги потерпілого доставили до реанімаційного відділення Яремчанської міської лікарні. Стан потерпілого - середньої тяжкості.

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