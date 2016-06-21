В Івано-Франківській області чоловіка після укусу змії госпіталізовано до реанімації
13:09, 21 червня 2016Новини регіонів
230
В Івано-Франківській області чоловіка після укусу змії госпіталізовано до реанімації.
Стан потерпілого - середньої тяжкості / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, вчора у селі Татарів Яремчанської міської ради змія вкусила в праву стопу 37-річного жителя м. Луцьк.
Читайте такожНа Львівщині чоловік потрапив до реанімації через укус змії
Автомобілем швидкої медичної допомоги потерпілого доставили до реанімаційного відділення Яремчанської міської лікарні.
Стан потерпілого - середньої тяжкості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter