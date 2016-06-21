В Івано-Франківській області чоловіка після укусу змії госпіталізовано до реанімації

13:09, 21 червня 2016
Новини регіонів
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В Івано-Франківській області чоловіка після укусу змії госпіталізовано до реанімації.

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, вчора у селі Татарів Яремчанської міської ради змія вкусила в праву стопу 37-річного жителя м. Луцьк.

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Автомобілем швидкої медичної допомоги потерпілого доставили до реанімаційного відділення Яремчанської міської лікарні.

Стан потерпілого - середньої тяжкості.

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