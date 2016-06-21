В Ізмаїлі 93% пацієнтів з кишковою інфекцією вживали сиру питну води - СЕС

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічною службою в області.

Зокрема, згідно з повідомленням, аналіз факторів, що сприяли виникненню захворювання, показав, що 93% хворих пов'язують своє захворювання з вживанням сирої питної води. З вживанням молочних продуктів домашнього приготування пов'язують свою хворобу 3% потерпілих, овочів і фруктів, які були оброблені проточною водою, - 4%.

Для виявлення джерела інфікування і етіологічного фактору відібрані на бактеріологічні та санітарно-гігієнічні дослідження: питна вода зі свердловин і резервуарів водоканалу, а також - з розподільної мережі.

«Матеріали в роботі ... Згідно з готовими на даний час результатами досліджень, у 9 випадках виявлено умовно-патогенна флора», - відзначили в управлінні.

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Клінічна картина: інтоксикація, блювота, рідке випорожнення, висока температура, біль у животі, рідко - висип і енантема. Хід захворюваності у всіх потерпілих - середнього ступеня тяжкості.

Відзначається, що Ізмаїл розташований з ухилом до річки Дунай і розділяється на 2 частини. При проведенні епідеміологічного розслідування встановлено, що основна захворюваність реєструється у північно-західній і південно-західній частинах міста. Це території, які найбільше постраждали від сильних злив 14 червня, коли були затоплені дворові туалети у приватному секторі. Крім того, на даній території дощові зливні води на час затримувалися - зливна каналізація була не в змозі прийняти весь обсяг дощових потоків.

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Ймовірність зараження питної води під час зливи підтверджує той факт, що кишкова інфекція не реєструється в південному мікрорайоні Ізмаїла, населення якого отримує питну воду з окремих свердловин. Останні знаходяться на більш високому рівні порівняно з тими, які забезпечують водою населення основної частини міста.

Для локалізації вогнища проведено комплекс організаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. У місті працює посилена епідбригада. Також наказом Міністерства охорони здоров'я України сформовано робочу групу на чолі з в.о. голови Держсанепідслужби Святославом Протасом і за участю головних позаштатних спеціалістів МОЗ України: інфекціоніста Ольги Голубовської, епідеміолога Ірини Колесникової.

У числі вжитих оперативних заходів - дезінфекційні заходи в осередках, приватному секторі з обробкою дворових туалетів, а також - раптове бактеріологічне обстеження груп ризику (працівників кондитерських, кулінарних цехів, супермаркетів та інших).

Мер Ізмаїла Андрій Абрамченко повідомив, що ситуація стабілізована. «Це було дуже важко. Дякую мешканців Ізмаїла за підтримку. Вірю, що все буде добре», - підкреслив він.