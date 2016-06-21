У Києві презентували результати другого етапу проекту "Разом – до здорового майбутнього!"

У Києві презентували результати другого етапу проекту щодо репродуктивного здоров’я «Разом – до здорового майбутнього!».

Презентація результатів відбулася під час прес-конференції в УНІАН.

Голова правління ГО «Інформаційно-тренінговий центр громадських ініціатив» Наталія Костюк зазначила, що проект «Разом – до здорового майбутнього!» реалізується вже другий рік поспіль. «Як і в минулому, ця ініціатива реалізується в рамках проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні», за підтримки USAID та благодійного фонду «Здоров'я жінки та планування сім’ї», - сказала вона.

Основна мета другого етапу проекту, зауважила Костюк, - це привернення уваги влади та громадськості до збереження репродуктивного здоров’я та планування родини в пілотному Дарницькому районі столиці та Києві в цілому.

За словами Костюк, з цією метою за період реалізації проекту, зокрема, у соцмережах було створено дискусійну платформу, у Дарницькому районі було проведено стартовий круглий стіл за участі громадськості та місцевої влади, а також було створено загальнопартнерську мережу із представників громадських організацій, активістів та профільних установ.

Крім того, було проведено семінари і онлайн-опитування з метою виявлення рівня обізнаності громадян щодо репродуктивного здоров’я та доступності якісної інформації з цих питань для різних груп населення.

Читайте такожУ Тернополі після капремонту відкрили корпус перинатального центру Костюк зауважила, що до 2015 року в Україні діяла програма збереження репродуктивного здоров’я. «На цей час ця програма лобіюється громадськими організаціями, але на рівні держави вона не ухвалена», - наголосила вона і підкреслила вагомість такої програми для України.

Своєю чергою, координатор проекту «Разом – до здорового майбутнього!» Юлія Жданова наголосила на необхідності надання адекватної інформаційної підтримки громадянам, а особливо, молоді.

«Якщо в першому етапі проекту ми працювали з населенням, - з дорослими, з дітьми, - то в другому етапі ми звернули увагу на те, що потрібно працювати з владою для того, щоб такі проекти не закінчувалися», - сказала вона.

Жданова зауважила, що в рамках проекту було розроблено програму щодо того, як продовжувати відповідну роботу на місцевому рівні. Наразі лобіюється ухвалення такої програми на рівні районів та міста Києва в цілому, додала координатор.

Читайте також74% матерів не відмовилися від грудного вигодовування на Донбасі, ‒ Джованна Барберис, голова ЮНІСЕФ в УкраїніВодночас, експерт проекту «Разом – до здорового майбутнього!», директор Центру у справах сім’ї та жінок «Родинний дім» Олена Сліпачук наголосила, що цей проект піклується про те, аби «медицина повернулася обличчям до молоді», і щоб «дитина, яка звернеться до закладів охорони здоров’я, була почута, і щоб це все було анонімно».