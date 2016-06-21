Гуманітарна допомога для мешканців "гарячих точок": волонтери знову побували в Пісках

Мобільна бригада волонтерів Штабу Ріната Ахметова 20 червня втретє доставила гуманітарну допомогу мирним жителям Пісок, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Всього там зараз проживає 14 осіб. В цьому населеному пункті на самій лінії зіткнення тривають обстріли, немає води і елементарних благ цивілізації.

Читайте також143,5 тис. наборів виживання видали мобільні бригади Штабу Ахметова за 1 рік«Ми побували в Пісках втретє за останні півроку. Під час нашої видачі було тихо, але, за словами мешканців три ночі йдуть сильні обстріл. Сильна спека, немає води, електрики теж. Люди виснажені, втомлені. Дуже радіють, коли ми приїжджаємо до них. На питання, як виживають, відповідають, що насилу тримаються, щоб не падати духом. Кажуть, благо, зараз тепло і в зруйнованих будинках можна жити, поки дощу немає. За наш третій приїзд нічого не змінилося, ті ж історії виживання і очі, які ще сподіваються побачити близьких і світ», ‒ розповіла Юлія Малахова, координатор мобільної бригади Гуманітарного штабу.

Після Пісок за один робочий день волонтери Штабу Ріната Ахметова встигли відвідати ще 5 населених пунктів: Нетайлово, Невельське, Водяне, Дослідне, Північне. Продуктові набори там отримали 564 мирних жителі соціально незахищених категорій.

Читайте такожЖителі Мар'їнки отримали допомогу від штабу АхметоваПроект мобільних бригад Гуманітарного штабу був запущений в травні 2015 року. Мобільна доставка продуктів дозволяє надати допомогу людям у «сірій зоні», а також у віддалених селах на непідконтрольній території, де немає можливості відкрити стаціонарний пункт видачі.

За весь час роботи мобільні бригади Штабу видали 157 тисяч продуктових наборів. Станом на 21 червня 2016 року Штаб Ріната Ахметова видав понад 8 млн 490 тис. дорослих і дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.