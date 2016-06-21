На Закарпатті госпіталізовано 7 осіб, які постраждали від граду

На Закарпатті сім осіб були госпіталізовані в результаті травмування градом.

Як повідомила завідувачка прес-центру Обласного центру здоров'я Олена Суханова з посиланням на завідувача травматологічного відділення Виноградівської райлікарні Адальберта Мезева, всього після негоди в лікарню звернулися самі і були доставлені "швидкою" сім осіб, постраждалих у результаті граду.

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За її словами, у всіх потерпілих діагностовано забиті рани голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок.

"Крім того, у однієї жінки - відкритий перелом зап'ястного кістки правої руки. Рукою вона прикривала голову від граду", - уточнила Суханова.

Всі постраждалі отримали допомогу медиків і зараз проходять амбулаторне лікування.

Як повідомив заступник технічного директора енергопостачальної компанії «Закарпаттяобленерго» Василь Дзіковський, в результаті негоди, станом на 14.00, в області знеструмлено 5 повністю та частково 9 населених пунктів. Над відновленням електропостачання працюють 9 бригад і 11 одиниць техніки.

«До кінця дня всі населені пункти плануємо підключити до електропостачання», - додав Дзіковський.

Всього, за даними Головного управління ДСНС в Закарпатській області, у ніч з 20 на 21 червня і сьогодні вранці негода завдала значної шкоди трьом районам області: Хустському, Виноградівському та Тячівському.

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