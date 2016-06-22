Луганщина: Марківське медоб'єднання отримало 1,7 млн грн на обладнання та ремонт

Луганська обласна військово-цивільна адміністрація вирішила направити 1,7 млн грн з обласного бюджету на капітальний ремонт та закупівлю нового медичного обладнання для Марківського районного територіального медичного об'єднання.

Читайте такожУ Лисичанську відкрилася відновлена після бойових дій міська лікарняЯк йдеться у повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, таке рішення було прийнято після візиту голови обласної ВЦА Юрія Гарбуза в Марківський район.

Згідно з повідомленням, кошти підуть на придбання медичного обладнання на суму 193 тис. грн, на реконструкцію мережі гарантованого електропостачання - 453 тис. грн; також планується капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення медичного об'єднання на суму понад 1,4 млн грн.

Читайте такожУ Кіровоградській лікарні відкрили два нових відділення«Це лише перший і необхідний крок на шляху модернізації медичної допомоги в Луганському регіоні. Я доручив Марківській райдержадміністрації публічно відзвітувати про використання цих коштів, що сприятиме прозорості витрат», - цитує прес-служба керівника ВГА Гарбуза.