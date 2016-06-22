У Хмельницькій області від урагану постраждав 10-річний хлопчик.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області.

У повідомленні сказано, що рятувальники ліквідовують наслідки буревію на території Славутського району Хмельницької області в селах Ганнопіль, Ревки, Малий Скнит, Хоросток і Понора.

Читайте такожНа Закарпатті госпіталізовано 7 осіб, які постраждали від граду«За попередніми даними, в результаті негоди в 98 приватних домогосподарствах пошкоджено покрівлі житлових будинків. Крім того, від падіння гілки дерева постраждав 10-річний хлопчик», - підкреслили в ДСНС.

Для проведення відновлювальних робіт пошкоджених будинків були залучено 25 рятувальників і одна одиниця спеціальної техніки.