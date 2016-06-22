У Києві горіла лікарня на Шовковичній

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у м. Києві.

Повідомлення про пожежу надійшло напередодні о 19:48. Загоряння сталося на третьому поверсі 5-поверхового корпусу урології в офтальмологічному відділенні, а саме у вентиляційному коробі 3-го поверху з подальшим розповсюдженням вогню по ньому на 4-й поверх. О 20:29 пожежу було локалізовано, а о 22:39 ліквідовано.

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Під час гасіння рятувальники евакуювали 4 хворих на ношах, які самостійно не пересувались, трьох хворих виведено на безпечну відстань. «Ймовірною причино виникнення пожежі є коротке замкнення в електродвигуні у вентиляційній шахті з подальшим горінням в ній пилу, сміття, проте остаточну причину встановить слідство», - зазначили в управлінні ДСНС.

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.