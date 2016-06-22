У Києві горіла лікарня на Шовковичній
В Києві під час гасіння пожежі у лікарні, яка розташована на вул. Шовковичній, евакуйовано 7 хворих.
Жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає / Фото: УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у м. Києві.
Повідомлення про пожежу надійшло напередодні о 19:48. Загоряння сталося на третьому поверсі 5-поверхового корпусу урології в офтальмологічному відділенні, а саме у вентиляційному коробі 3-го поверху з подальшим розповсюдженням вогню по ньому на 4-й поверх. О 20:29 пожежу було локалізовано, а о 22:39 ліквідовано.
Читайте такожУ Миколаєві горить стихійне звалище: один з районів міста повністю затягнутий димом (відео)
Під час гасіння рятувальники евакуювали 4 хворих на ношах, які самостійно не пересувались, трьох хворих виведено на безпечну відстань. «Ймовірною причино виникнення пожежі є коротке замкнення в електродвигуні у вентиляційній шахті з подальшим горінням в ній пилу, сміття, проте остаточну причину встановить слідство», - зазначили в управлінні ДСНС.
Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.