На Донеччині викрито злочинну схему з підробки лікарських засобів

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Зазначена діяльність здійснювалася за сприянням службових осіб правоохоронних та контролюючих органів.

У Маріуполі під час проведення ряду обшуків в складських та виробничих приміщеннях, а також за адресами проживання фігурантів знайдено та вилучено декілька десятків тонн контрафактної продукції, більше десяти одиниць технічного обладнання, в тому числі промислового, для виготовлення вказаної продукції та підробки товарних знаків, печаток та штампів вітчизняного та закордонного виробництва.

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Окрім цього, вилучено грошові кошти, здобуті в результаті зазначеної протиправної діяльності в сумі майже півмільйона гривень.

На теперішній час проводяться невідкладні слідчі дії.

Досудове розслідування за ч.3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) та ч.3 ст. 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України, яке проводиться слідчим відділом прокуратури Донецької області, триває.