Кількість постраждалих внаслідок отруєння у Ізмаїлі перевищила 500 осіб

08:55, 22 червня 2016
Новини регіонів
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Кількість постраждалих внаслідок отруєння у Ізмаїльському районі Одеської області зросла до 529 осіб.

УНИАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Протягом 16-21 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом – гострий гастроентероколіт звернулося 529 осіб (з них 308 дітей) місцевих мешканців м. Ізмаїл та с. Броска Ізмаїльського району», - йдеться у повідомленні.

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Станом на сьогодні в медичних закладах Ізмаїла перебуває 239 осіб (з них 111 дітей), виписано (переведено на амбулаторне лікування) 290 осіб (з них 197 дітей).

Раніше повідомлялося про 423 особи, які постраждали внаслідок отруєння.

В Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що причиною масового отруєння людей стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектору до міської водогінної мережі унаслідок підтоплення через сильні зливи.

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