У Києві запровадять електронну систему обслуговування пацієнтів

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в Концепції розвитку системи охорони здоров'я Києва, що була презентована сьогодні на міжнародній конференції головою Київської міської держадміністрації Віталієм Кличком та заступником голови КМДА Миколою Поворозником.

Поворозник зазначив, що концепцією передбачено введення електронної системи обслуговування пацієнтів, зокрема, йдеться про “електронну реєстратуру та медичну картку і єдину облікову онлайн-систему”.

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Він підкреслив, що завдяки введенню електронної системи громадяни зможуть дистанційно записуватися на прийоми до лікарів і надасть їм можливість швидкого доступу до необхідних медичних закладів. За словами Поворозника, також передбачено введення електронних рецептів.

На уточнювальне запитання УНІАН, коли може бути введена така електронна система, Поворозник повідомив, що перший відповідний пілотний проект до кінця літа буде презентовано у Подільському районі.

“Крім того, до кінця року ми дуже хочемо ввести 4 нових приймальних відділень світового рівня в чотирьох лікарнях міста — це перша і друга дитячі лікарні, лікарня швидкої допомоги і лікарня № 12 на Підвисоцького”, - додав він.

На конференції Поворозник також зазначив, що передбачається оснащення медичним обладнанням автомобілів швидкої медичної допомоги та оновлення їх парку.

За його словами, в рамках модернізації сфери охорони здоров'я Києва також планується підготувати систему до впровадження страхової медицини, буде ініційовано пілотний проект із введення страхової медицини.

Поворозник наголосив, що, відповідно до Концепції, передбачається надання більшої самостійності лікарням. За його словами, планується переведення лікарень у статус неприбуткового комунального підприємства, що дасть можливість “головним лікарям на власний розсуд (у позитивному розумінні цього слова) мати змогу розпоряджатися тими коштами, які будуть надходити до лікарні з різних джерел, — бюджет, платні послуги, спеціальні рахунки, і ці кошти можуть використовуватися на медикаменти, на розвиток закладів, на зарплату”.

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Він повідомив, що сьогодні в бюджеті Києва на поточний рік передбачено фінансування сфери охорони здоров'я на суму понад 3,8 млрд грн. За словами Поворозника, у Києві працює 615 медичних закладів різних форм власності, із них 162 підпорядковується Департаменту охорони здоров'я КМДА, тобто 26% усіх закладів. Заступник голови КМДА наголосив на необхідності раціонального розподілу коштів на місцях та прозорому їх використанні.