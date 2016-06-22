Штаб Ахметова надасть допомогу в лікуванні жінок, які постраждали при обстрілі Красногорівки

Про це повідомила координатор Штабу Римма Філь.

«Вночі 20 червня, в результаті прямого попадання снаряда в житловий багатоповерховий будинок були поранені мешканки Красногорівки, 48-ми, 54-х та 76-ти років. Усі троє у важкому стані доставлені в Мар'їнську центральну районну лікарню (територіально розташована у Кураховому). У жінок множинні осколкові поранення голови, тулуба, кінцівок. Пацієнтки потребують тривалого і дороговартісного лікування. У рамках програми «Адресна допомога» Гуманітарний штаб супроводжуватиме лікування всіх трьох постраждалих», ‒ заявила Римма Філь.

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Штаб Ріната Ахметова зв'язався з лікарями, щоб дізнатися, яка допомога зараз необхідна. Для постраждалих будуть закуплені усі необхідні медикаменти та перев'язувальні матеріали для операцій.

За весь час роботи Штабу Ріната Ахметова адресну допомогу на лікування вже отримали 6 269 осіб, в тому числі 2 077 дітей.

«Це страшна статистика і, на жаль, кількість постраждалих внаслідок військових дій на Донбасі продовжує зростати. Протягом усього збройного конфлікту Штаб Ріната Ахметова надавав і продовжуватиме надавати допомогу пораненим жінкам та дітям», ‒ сказала координатор Гуманітарного штабу.