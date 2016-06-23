В Ізмаїлі кількість потерпілих від кишкової інфекції зросла до 597 осіб

В Ізмаїлі Одеської області кількість потерпілих від кишкової інфекції зросла до 597 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

«За минулу ніч до лікарень Ізмаїла надійшло 5 осіб, з яких четверо – діти, вранці четверга (на 12.00) – ще 9 осіб... За весь же період спалаху вірусної інфекції до лікарень Ізмаїла та Ізмаїльського району госпіталізовано 597 осіб, з них 342 - діти», - зазначив Абрамченко.

Читайте такожВ Ізмаїлі кількість постраждалих через кишкову інфекцію зросла до 583 осібВодночас, за його словами, намітилася тенденція до зниження кількості захворілих. Якщо 21 червня до лікувальних установ міста зі скаргами на симптоми розладу шлунково-кишкового тракту надійшли 97 осіб, то 22 червня - 54.

Абрамченко акцентує, що сьогодні місцева влада розглядала питання про терміни зняття режиму надзвичайної ситуації.

«У рекомендаціях Санслужби України йдеться про 28 червня. Ми повинні розуміти, що це станеться лише за умови істотного зниження кількості хворих, як тих, що надходять у лікувальні установи, так і тих, що перебувають у них. Хочу відзначити постійну роботу медичного персоналу. Прийнято рішення про доплату медичним працівникам, які працюють в особливих умовах», – наголосив мер.

У Головному управлінні Держсанепідслужби України повідомили, що, за даними вірусологічних досліджень матеріалу, отримано позитивні результати та виявлено кишкові віруси, зокрема, каліцивіруси, ротавіруси, астровіруси. «Також виявлено результати з двома і трьома вірусами... Крім того, при дослідженні питної води з артезіанських свердловин виявлено РНК ротавірусів», - зазначили у відомстві.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ДСНС повідомили, що 16-22 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт звернулися 583 жителі Ізмаїла, сіл Броска і Матроска Ізмаїльського району (з них 331 дитина).

Читайте такожВ Ізмаїлі зростає кількість постраждалих внаслідок отруєння забрудненою водою19 червня мер Ізмаїла Абрамченко заявив, що причиною масового захворювання людей, за попередніми даними, стали збудники ротовірусної і норовірусної інфекцій, а також кишкова паличка. Це сталося через фекальне забруднення води під час сильних злив, які пройшли 14 червня.

Постраждалі почали надходити в медустанови з 16 червня.

21 червня у МОЗ поінформували, що причиною масового отруєння людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектора в міську водопровідну мережу в результаті підтоплення через сильні зливи.