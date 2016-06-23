У Києві за підроблені висновки про якість продукції затримали трьох чиновників

Співробітники Генпрокуратури і СБУ затримали за хабарництво трьох посадових осіб Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України на території м. Києва.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Читайте такожУ Житомирі затримали лікаря, який вимагав хабарі за підтвердження інвалідності«Встановлено, що службові особи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, зловживаючи своїм службовим становищем і діючи за попередньою змовою, протягом квітня-червня 2016 року систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від суб'єктів господарювання за надання позитивних висновків якості продукції», - йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, за вказаний період посадовими особами отримано близько 300 тис. грн хабарів.

«Вищевказані державні службовці затримані в порядку ст. 208 КПК України, грошові кошти (предмет неправомірної вигоди) вилучено», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожПосада медичної сестри у луцькій лікарні коштує $500Дії затриманих кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

В даний час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу і проводиться комплекс невідкладних процесуальних і слідчих дій, спрямованих на встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, інформували в Генпрокуратурі.