Мешканці прифронтової Красногорівки отримали допомогу Штабу Ахметова
Незважаючи на сильні нічні обстріли міста, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова відкрив пункт видачі.
Вчора, 22 червня, понад 100 мирних жителів прифронтової Красногорівки отримали гуманітарну допомогу. Незважаючи на сильні нічні обстріли міста, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова відкрив пункт видачі, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.
Красногорівка Мар'їнського району знаходиться в «сірій зоні», на самій лінії зіткнення. Місто суттєво постраждало від бойових дій, не функціонують багато підприємств, установи переведені в сусіднє Курахове.
Читайте такожШтаб Ахметова надасть допомогу в лікуванні жінок, постраждалих при обстрілі Красногорівки«Допомогу мирним жителям Красногорівки Штаб Ріната Ахметова доставляє майже рік, з липня 2015-го. Зараз, за словами наших волонтерів, в місті напружена обстановка, знову є руйнування житлових будинків. З вчорашнього дня наш стаціонарний пункт почав там тижневу роботу. Всього ми плануємо видати продуктові набори близько 1700 жителям найбільш соціально незахищених категорій», ‒ розповів Олександр Вишняков, директор Гуманітарного штабу.
У перший день видачі допомоги від Штабу отримали в основному пенсіонери, інваліди та багатодітні сім'ї. У наступні дні роботи продуктові набори будуть видаватися всім категоріям Гумштабу. Всього жителям Красногорівки вже видано понад 14,3 тисяч продуктових наборів, 725 з яких – дитячі, для малюків у віці до 35 місяців.
Читайте такожГуманітарна допомога для жителів "гарячих точок": волонтери знову побували в Пісках Також Штаб Ріната Ахметова надає допомогу на лікування трьом жінкам, мирним мешканкам Красногорівки, постраждалим під час нещодавніх обстрілів.
«Наші фахівці знаходяться на постійному зв'язку з лікуючими лікарями. Для постраждалих вже закуплені всі необхідні медикаменти та перев'язувальні матеріали для проведення операцій», – уточнив Олександр Вишняков.
Читайте такожЖителі Мар'їнки отримали допомогу від штабу АхметоваЗа станом на 23 червня 2016 року Штаб Ріната Ахметова всього видав понад 8 млн 582 тис. дорослих і дитячих наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення.