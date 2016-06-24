В Івано-Франківській області скажений щур покусав жінку.

Як повідомили УНІАН в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області, 60-річна жінка проживає у с. Марківці Тисменицького району. При перевірці тварини Івано-Франківською державною лабораторією ветеринарної медицини було надано позитивний результат на сказ.

Жінка перебуває на лікуванні у медичному закладі в Тисмениці.