У Києві та області 26-27 червня очікується надзвичайна пожежна небезпека
15:26, 24 червня 2016Новини регіонів
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В Києві 24-25 червня очікується висока (четвертого класу), а 26-27 червня надзвичайна (п'ятого класу) пожежна небезпека.
Очікується надзвичайна (п'ятого класу) пожежна небезпека / Фото: УНІАН
У Києві та області 26-27 червня очікується надзвичайна пожежна небезпека.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Зазначається, що у зв'язку із збереженням сухої спекотної погоди в Києві 24-25 червня очікується висока (четвертого класу), а 26-27 червня надзвичайна (п'ятого класу) пожежна небезпека.
Читайте такожУ Чернівцях СЕС заборонила купатися в річці Прут через забруднення водиВ той же час в більшості районів Київської області 26-27 червня очікується висока (четвертого класу), місцями надзвичайна (п'ятого класу) пожежна небезпека.
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