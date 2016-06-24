У Києві та області 26-27 червня очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Зазначається, що у зв'язку із збереженням сухої спекотної погоди в Києві 24-25 червня очікується висока (четвертого класу), а 26-27 червня надзвичайна (п'ятого класу) пожежна небезпека.

Читайте такожУ Чернівцях СЕС заборонила купатися в річці Прут через забруднення водиВ той же час в більшості районів Київської області 26-27 червня очікується висока (четвертого класу), місцями надзвичайна (п'ятого класу) пожежна небезпека.