У Дніпропетровській області ліквідували канал розповсюдження ліків-фальсифікатів

15:50, 24 червня 2016
Новини регіонів
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Виявили значну кількість підготовлених до реалізації ліків, які повинні були бути утилізовані ще в 2013 році.

правоохранители изъяли крупную партию фальсифицированных и просроченных лекарств / Фото: УНИАН

У Новомосковську та Кам'янському (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області Служба безпеки України спільно з поліцією ліквідували канал розповсюдження фальсифікованих ліків на території всієї країни.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, зловмисники постачали фальсифіковані ліки в аптечні мережі по всій території України.

Зокрема, 23 червня під час обшуків у складських приміщеннях та будинках, які належать підозрюваним у створенні злочинного угруповання, правоохоронці вилучили велику партію фальсифікованих ліків і препаратів, термін придатності яких вийшов.

Читайте такожВ Одесі викрили цех з виробництва фальсифікованих ліків«Вилучено більше півтори тисячі упаковок підробних медпрепаратів. Крім того, оперативники спецслужби виявили значну кількість підготовлених до реалізації ліків, які повинні були бути утилізовані ще в 2013 році», - йдеться в повідомленні УСБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

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