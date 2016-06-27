У Черкасах у підозрюваного в виготовленні наркотиків вилучили понад 3,5 кг марихуани

У Черкасах правоохоронці затримали чоловіка, у якого вилучили понад 3,5 кг марихуани, вартість якої за цінами «чорного ринку» становить близько 200 тис. грн.

Читайте такожМарихуана негативно впливає на мозок - дослідженняЯк повідомили кореспонденту УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції в Черкаській області, в Черкасах 23 червня правоохоронці затримали 52-річного чоловіка, який незаконно займався виготовленням марихуани.

Під час обшуку в приватному будинку 52-річного жителя Черкас вилучено понад 3,5 кг марихуани, розфасованої в пакети. Вартість вилученого на «чорному ринку» склала б близько 200 тис. грн.

Крім того, у чоловіка вилучено 65 кущів рослин коноплі, які росли на присадибній ділянці, а також пакети з насінням різних селекційних сортів конопель.

Читайте такожНа Закарпатті виявили нарколабораторію в багатоповерхівціЧоловік затриманий, вирішується питання про оголошення йому підозри і обрання запобіжного заходу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Черкаська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню щодо незаконного обігу наркотичних засобів.