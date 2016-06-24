У Києві проведуть безоплатне тестування на ВІЛ/СНІД

У неділю, 26 червня, з 11.00 на Хрещатику з нагоди Дня молоді фахівці будуть проводити безкоштовні консультації та тестування на ВІЛ/СНІД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, навпроти ЦУМу буде розгорнуто спеціально створений майданчик, де працюватиме мобільна амбулаторія для безкоштовного анонімного, конфіденційного і швидкого тестування.

Також відбудеться презентація тематичної соціально-художньої виставки «Я Є».

У прес-службі КМДА нагадали, що в квітні 2016 року Київський міський голова Віталій Кличко підписав Паризьку декларацію прискорення дій з подолання епідемії СНІДу у великих містах. Мер столиці закликав киян об'єднати зусилля з міжнародним співтовариством, запобігти поширенню хвороби і докласти всіх зусиль для подолання епідемії СНІДу.

За даними Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом, станом на 1 квітня в Києві на диспансерному обліку перебувало 527 дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями. У 183-х з них діагноз «ВІЛ-інфекція» підтверджений, у решти – на стадії підтвердження. Всього в 2016 році такий діагноз встановлений дев'яти дітям.