У Києві запустять реконструйований сучасний резервуар для чистої артезіанської води

Акціонерна компанія «Київводоканал» запустить в роботу реконструйований за сучасними технологіями резервуар для зберігання чистої води насосної водопровідної станції «Оболонь-2» артезіанського водопостачання в листопаді 2016 року.

Про це повідомила прес-служба «Київводоканалу» з посиланням на генерального директора компанії Дмитра Новицького.

Читайте такожВода без газу прискорює обмін речовин«Реконструкція резервуару чистої води на насосній станції «Оболонь-2» виконується в рамках інвестпрограми, затвердженої в 2014 році наказом Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Роботи виконує «Концерн «Київпідземшляхбуд». Завершення будівництва планується на листопад 2016 року», - йдеться в повідомленні.

Новицький зазначив, що для Києва це один з перших подібних об'єктів, який буде виконано за сучасними технологіями.

«Внутрішню поверхню споруди оброблено поліетиленом - така герметизація виключає потрапляння в чисту воду будь-яких сторонніх речовин, а також запобігає витіканню води назовні», - цитує прес-служба Новицького.

«Резервуари для зберігання чистої води виконують три функції: ємності для хлорування води (для ефективного знезараження - не менш як 60 хвилин), підтримання в оптимальному режимі роботи артезіанських свердловин і, безумовно, - запасу води на випадок надзвичайної ситуації», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Ізмаїлі 93% пацієнтів з кишковою інфекцією вживали сиру питну води - СЕСЯк повідомляється, станцію «Оболонь-2» введено в експлуатацію в 1976 році, обслуговує частину житлового масиву Оболонь, займає площу близько 25 га. Проектна потужність - 34 тис. куб. м на добу, фактично, залежно від обсягу водоспоживання жителями, подається 12-13 тис. куб. м на добу.

Довідка УНІАН. «Київводоканал» працює у сфері водопостачання і водовідведення в місті Києві, відповідає за забір, підйом води з поверхневих та підземних джерел водопостачання, очищення відповідно до вимог технологічних регламентів, транспортування, подачу питної води споживачам.

Обслуговування водопровідних мереж здійснюють 11 водопровідних експлуатаційних районів і служба експлуатації водоводів.

Київ забезпечується питною водою з трьох джерел водопостачання - річок Дніпра, Десни і підземних водоносних горизонтів.

Сьогодні середньодобова подача питної води споживачам Києва становить близько 900 тис. кубометрів на добу.