Мамі, яка народила п'ятьох малюків, подарували 3-кімнатну квартиру в Одесі

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, одеситку Оксану Кобелецьку, яка народила п'ятірню, привітала заступник міського голови Зінаїда Цвірінько.

«Подарунком від міської влади Одеси унікальній мамі стала трикімнатна квартира площею 100 квадратних метрів у новому будинку на вулиці Бреуса. На час вселення великої родини квартира буде відремонтована та повністю готова для проживання», - зазначили в міськраді.

Цвірінько наголосила, що народження одночасно п'ятьох дітей — унікальний випадок для Одеси і для всієї України.

«Одразу про п'ятьох малюків піклуватися непросто, тому міська влада всебічно вивчає можливості допомоги цій сім'ї. Перший крок вже зроблено — за дорученням міського голови Геннадія Труханова цій сім'ї виділено трикімнатну квартиру. І далі місто підтримає сім'ю і допоможе виростити дітей», — зазначила Цвірінько.

Щойно новонароджені зміцніють, планується перевести їх на другий етап виходжування у дитячу міську лікарню імені академіка Рєзніка, оснащену сучасним медичним обладнанням. Мама і малюки забезпечені всією необхідною медичною допомогою і медикаментами в повному обсягу.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня в Одесі Оксана Кобелецька народила одночасно п'ятьох дітей – трьох хлопчиків і двох дівчаток. У цій родині вже росте трирічна донечка.