Львівщина: чоловіка госпіталізовали до реанімації після укусу змії

У Львівській області чоловіка після укусу змії госпіталізовано до реанімації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, 25 червня у селі Ковпин Бродівського району змія вкусила в кисть лівої руки місцевого жителя. Потерпілий перебуває у стані середньої тяжкості.

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