Львівщина: чоловіка госпіталізовали до реанімації після укусу змії
12:52, 27 червня 2016Новини регіонів
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У Львівській області чоловіка після укусу змії госпіталізовано до реанімації.
Потерпілий перебуває у стані середньої тяжкості / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, 25 червня у селі Ковпин Бродівського району змія вкусила в кисть лівої руки місцевого жителя.
Потерпілий перебуває у стані середньої тяжкості.
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