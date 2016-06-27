Вода в Ізмаїлі вже придатна для вживання: завтра планують скасувати надзвичайний стан

Про це у Facebook повідомив міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

За його словами, вчора Ізмаїл відвідали в.о. міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський і в.о. головного санітарного лікаря України Святослав Протас.

«Святослав Протас підтвердив, що надзвичайну ситуацію буде скасовано 28 червня - після проведення комісійних перевірок всіх об'єктів громадського харчування та ринків, щоб не допустити розвитку інфекції побутовим шляхом», - наголосив Абрамченко.

Читайте такожВ Ізмаїлі кількість постраждалих від кишкової інфекції зросла до 732

Він зазначив, що столичні чиновники побували у всіх медичних установах міста, де перебувають ті, хто поступив під час спалаху кишкової інфекції з скаргами на розлади з боку шлунково-кишкового тракту. Шафранський подякував усім, хто причетний до локалізації спалаху інфекції, і зазначив, що, якби не адекватні дії, місцева проблема могла б набути національного масштабу.

Крім того, за словами Абрамченка, вчоара в Ізмаїл надійшли результати аналізів проб води, відібрані з комунальних свердловин, звідки подається в місто вода. Вірус не виявлений.

«Тому ми вже починаємо набирати звідти питну воду в бочки і розвозити по районах міста. Упродовж декількох днів будуть готові результати аналізів воді з водогінної мережі. До цього вода з мережі придатна для вживання – після її обов'язкового кип'ятіння», - акцентував міський голова.

Як повідомляв УНІАН, 16-26 червня до Ізмаїльської районної лікарні (Одеська область) з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» звернулися понад 720 осіб (з них понад 420 дітей) місцевих жителів міста Ізмаїл, сіл Броска і Матроска Ізмаїльського району.

Фахівцями СЕС здійснюється комплекс санітарно-епідеміологічних заходів. Згідно з попередніми даними, причиною захворювання стало вживання недоброякісної води.