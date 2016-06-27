Житомирщина: підліток отримав 50% опіків тіла через селфі на даху потяга

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Житомирській області, нещасний випадок стався учора пізно ввечері.

«Попередньо встановлено, що хлопець, прогулюючись неподалік залізничного вокзалу, вирішив зробити селфі на даху одного з вагонів. Для цього він спробував залізти на нерухомий вагон, що знаходився за 250 м від приміщення вокзалу, а у результаті отримав електричний опік 50% тіла», - йдеться в повідомленні.

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15-річного підлітка госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування всіх обставин події.