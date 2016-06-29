Кількість потерпілих від кишкової інфекції в Ізмаїлі зростає
Кількість потерпілих від кишкової інфекції в Ізмаїлі Одеської області продовжує зростати.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«Протягом 16-27 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом – гострий гастроентероколіт звернулося 757 осіб (з них 439 дітей) місцевих мешканців м. Ізмаїл та с. Броска Ізмаїльського району», - йдеться у повідомленні.
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То ж, станом на 28 червня йдеться про 757 людей у порівнянні з 732 за попередню добу. Водночас, за даними ДСНС, кількість госпіталізованих зменшується – 119 осіб (проти 136 у понеділок).
Серед госпіталізованих на сьогоднішній день - 89 дітей.
В ДСНС констатували, що фахівці СЕС здійснюють комплекс санітарно-епідеміологічних заходів.
Попередня причина захворювання – споживання недоброякісної води.
Як повідомляв УНІАН, постраждалі почали надходити до медустанов Ізмаїла з 16 червня.
В Міністерстві охорони здоров’я поінформували, що причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало попадання відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водопровідну мережу в результаті підтоплення через сильні зливи.