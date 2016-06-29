Ізмаїлу виділено 5 млн грн на придбання ліків та питної води

Про це у Facebook повідомив міський голова Андрій Абрамченко.

«Пройшло засідання обласної комісії з ТЕБ та НС. Місту виділено фінансову допомогу в 5 млн грн (із резервного фонду) на заходи, пов'язані з придбанням лікарських препаратів, питної води, засобів знезараження систем водопостачання, свердловин, вигрібних ям, систем зливової каналізації й відкритих водойм», - написав Абрамченко.

Він також висловив подяку всім за надану допомогу місту.

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«У перші дні нам дуже потрібні були педіатри та лікарі-інфекціоністи. І вони приїхали з Одеської області, Херсона, Миколаєва та прилеглих районів, і надали велику допомогу. Наші медики повернулися з відпусток і працювали по дві-три доби – було дуже важко», - зазначив міський голова.

За його словами, з 16 на 17 червня до медустанов міста надійшли 50 осіб, із 17 на 18 вже було 150. Тому треба було застосовувати екстрені заходи.

«Нами був повністю задіяний наш бюджет - резервний фонд, в якому на момент спалаху було 780 тис. грн. Ми його повністю використали на медикаменти, питну воду та деззасоби. Нам надали допомогу», - підкреслив Абрамченко.

«За вказівкою міського голови Одеси Геннадія Труханова до Ізмаїла постачають питну воду», - додав Абрамченко.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 25 червня, кількість постраждалих внаслідок отруєння в Ізмаїльському районі Одеської області досягла 691 людини, з яких 394 дитини.

Постраждалі почали надходити до медустанов Ізмаїла з 16 червня.

У МОЗ поінформували, що причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало попадання відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водопровідну мережу внаслідок підтоплення через сильні зливи.