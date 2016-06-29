Ситуація зі спалахом кишкової інфекції в Ізмаїлі стабілізувалася - МОЗ

На сьогодні санітарно-епідеміологічна ситуація в Ізмаїлі Одеської області, пов'язана зі спалахом кишкової інфекції, стабілізувалася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на брифінгу в. о. міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський і т.в.о. голови Держсанепідслужби, головний державний санітарний лікар України Святослав Протас.

Читайте такожКількість постраждалих від кишкової інфекції в Ізмаїлі зростає"Сьогодні можна говорити про те, що кількість звернень за медичною допомогою не перевищує середньостатистичних цифр", - сказав Шафранський.

Як додав Протас, "на сьогодні ситуація стабілізувалася, і кількість звернень відповідає тому фоновому рівню, який характерний для літньої пори року".

Як повідомляв УНІАН, постраждалі від кишкової інфекції почали надходити в медустанови Ізмаїла з 16 червня.

Зокрема, протягом 16-28 червня до медиків звернулося 769 осіб, з них 447 дітей.

Читайте такожІзмаїлу виділили 5 млн грн на придбання ліків та питної води Станом на ранок 29 червня в медичних установах Ізмаїлу знаходиться 98 осіб, з них 74 дитини.

За даними МОЗ, причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектора в міську водопровідну мережу в результаті підтоплення через сильні зливи.