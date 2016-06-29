На Прикарпатті зафіксовано масове отруєння людей на весіллі

В Івано-Франківській області зафіксовано масове отруєння людей ще на одному весіллі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, увечері 28 червня почали надходити екстрені повідомлення з Надвірнянської центральної районної лікарні про випадки захворювання на гострий гастроентероколіт серед осіб, які 25-26 червня були на весіллі в закладі громадського харчування «Діброва» в селищі Богородчани.

Станом на 21.00 28 червня госпіталізовано 14 осіб (13 осіб - в Надвірнянську ЦРЛ, Івано-Франківська область, 1 людина – в обласну клінічну інфекційну лікарню).

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Тим часом кількість постраждалих від отруєння на весіллі в місті Тисмениця зросла до 26 осіб.

Зокрема, в Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню госпіталізовано 25 осіб та 1 особу госпіталізовано в Галицьку центральну районну лікарню.

Як повідомляв УНІАН, станом на 27 червня після весілля 25 червня в Тисмениці з 80 гостей госпіталізували 22. Серед постраждалих і молодята.