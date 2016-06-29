У Миколаївській області зафіксували спалах АЧС

Фахівці ветеринарної медицини виявили спалах смертельно небезпечного для тварин захворювання – африканської чуми свиней (АЧС) у селі Кринка Первомайського району Миколаївської області на приватній фермі «Партизанська іскра», де загинули 9 зі 125 свиней, які там містяться.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Читайте такожУ трьох селах Чернівецької області оголосили карантин через спалах АЧС«28 червня 2016 року у приватному сільськогосподарському підприємстві «Партизанська іскра», що в селі Кринка Первомайського району Миколаївської області, фахівці ветеринарної медицини зафіксували спалах АЧС. У згаданому господарстві загинуло 9 зі 125 голів свиней», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що в селі Кринка 396 дворів, у яких міститься 90 голів свиней. Під час обходу цих дворів фахівці ветмедицини не виявили клінічних ознак АЧС. Наразі проводяться протиепізоотичні заходи.

Читайте такожВетеринари зафіксували перший спалах АЧС у Хмельницькій областіДовідка УНІАН. За даними з відкритих джерел, крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 11 спалахів АЧС, в тому числі в Полтавській і Одеській областях – по три, у Житомирській, Сумській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій – по одній.

У 2015 році на території України було зафіксовано 40 випадків АЧС у дев'яти областях: у Чернігівській – 13 спалахів, у Київській та Сумській – по 6, у Полтавській – 5, Миколаївській – 4, Рівненській та Одеській – по два, у Житомирській і Черкаській – по одному випадку. При цьому 5 з цих спалахів відбулися в дикій природі.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС не є небезпечним. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.