Штаб Ахметова запускає програму відпочинку "Мирне літо – дітям Донбасу – 2016"

29 червня 2016 року Штаб Ріната Ахметова починає прийом заявок за програмою «Мирне літо – дітям Донбасу – 2016», за якою діти з Донецької області зможуть безкоштовно відпочити в таборах Святогірська і на Азовському морі. Про це в ході онлайн-конференції сказала Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

У програмі можуть взяти участь діти у віці 8-12 років, які проживають на непідконтрольній території і в «сірій зоні» Донецької області. Пріоритет буде віддаватися тим дітям, які в минулому році не брали участь у програмі «Мирне літо – дітям Донбасу», а також дітям з багатодітних або неповних сімей.

Читайте також143,5 тис. наборів виживання видали мобільні бригади Штабу Ахметова за 1 рік«Здоров'я, відпочинок, щастя дітей завжди були в пріоритеті у Ріната Ахметова. Зараз всі зусилля Гуманітарного штабу спрямовані на те, щоб допомогти впоратися з важкою ситуацією і умовами, в яких опинилися діти, в період військових дій. Сьогодні, 29 червня, ми запускаємо програму «Мирне літо – дітям Донбасу – 2016». Ця програма спрямована на фізичне та психологічне оздоровлення дітей у таборах на морі і в лісі», – розповіла Римма Філь.

В рамках програми літнього відпочинку з 1 по 28 серпня планується оздоровити 500 дітей Донбасу. Протягом місяця будуть відкриті 2 зміни в таборі «Альбатрос» (сел. Стрілецьке, Херсонська область) з 1 по 14 серпня та з 15 по 28 серпня, під час яких зможуть відпочити 300 дітей. 1 зміна в таборі «Сонячний» в центрі курортної зони Святогорська, з 1 по 14 серпня, для 200 дітей.

Читайте такожГуманітарна допомога для жителів "гарячих точок": волонтери знову побували в Пісках Проїзд до місць відпочинку батьки оплачують самостійно. Перебування в оздоровчих таборах здійснюється повністю за рахунок Гуманітарного штабу.

Крім масштабної розважальної програми в таборах будуть працювати 2 команди психологів, які пройшли в минулому році навчання від Штабу Ахметова за курсом «Травма війни». Психологи будуть проводити заняття і консультації, спрямовані на стабілізацію та поліпшення психоемоційного стану дитини, зниження тривожності, розвиток навичок комунікації.

«Дітки, які приїдуть на відпочинок, живуть зараз у стані війни. Особливо в «сірій зоні», де не припиняються обстріли, і сім'ї змушені ховатися в підвалах. З цими дітьми будуть працювати психологи, вони отримають максимально комфортні умови відпочинку. Гуманітарний штаб обрав найкращі оздоровчі центри. Ми дуже сподіваємося, що з допомогою цієї програми наші маленькі земляки зможуть повноцінно відпочити і відновитися», ‒ сказала Римма Філь.

Читайте також74% матерів не відмовилися від грудного вигодовування на Донбасі, ‒ Джованна Барберис, голова ЮНІСЕФ в УкраїніПодати заявку на участь дитини можна на гарячу лінію Штабу Ріната Ахметова 0 800 509 001 або електронну пошту helpdonbass@fdu.org.ua (обов'язково вказавши тему листа ЛІТО2016).

Перелік документів, необхідних для участі в програмі:

ксерокопія свідоцтва про народження дитини;

ксерокопія паспорта одного з батьків із зазначенням прописки;

ксерокопія ідентифікаційного коду одного з батьків;

ксерокопія довідки переселенця (для переселенців);

довідка про епідеміологічне оточення;

довідка з лікувального закладу про стан здоров'я (форма 079/У);

довідка/виписка із карти щеплень (у т. ч. зазначення дати останнього щеплення), а саме:

БЦЖ (щеплення від туберкульозу, не менше 1);

АКДП (щеплення від коклюшу, дифтерії, правця);

Поліомієлітне щеплення (ІПВ, ОПВ);

КПК («Пріорикс») ‒ щеплення проти кору, епідпаротиту і краснухи.

ксерокопія посвідчення багатодітної сім'ї/документа, що підтверджує статус матері-одиначки;

згода батьків на роботу з дитиною психологів.