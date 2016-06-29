У Тернопільській області госпіталізовано 14-річного підлітка - впав з мосту і зачепив високовольтну лінію

У Тернопільській області госпіталізовано 14-річного підлітка, який впав з мосту і зачепив високовольтну лінію.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, неповнолітнього жителя Підволочиська доставили в районну лікарню сьогодні.

Встановлено, що група дітей гралася на мосту, по якому їздить автотранспорт. Постраждалий переліз через огорожу, став на металеву арматуру, послизнувся і впав з 7-метрової висоти. Падаючи, хлопець зачепив дроти високовольтної лінії для електропоїздів, яка проходить під мостом.

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Вирішується питання про його транспортування в обласну дитячу лікарню.