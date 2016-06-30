У лікарнях Ізмаїла залишається 61 постраждалий від кишкової інфекції
09:09, 30 червня 2016Новини регіонів
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У медичних закладах м. Ізмаїла Одеської області залишається 61 постраждалий від кишкової інфекції, з них - 51 дитина.
Більшість отруєних - діти / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Загалом протягом 16-29 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» звернулося 770 осіб, з них 448 дітей.
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Як повідомляв УНІАН, постраждалі від кишкової інфекції почали надходити до медустанов Ізмаїла з 16 червня. За даними МОЗ, причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водопровідну мережу внаслідок підтоплення через сильні зливи.
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