П’ятеро близнюків - у задовільному стані: вже самостійно дихають та їдять

Про це повідомили у відділі охорони материнства і дитинства Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту Одеської ОДА. Усі вони від’єднанні нарешті від апаратів дихальної підтримки, а також можуть харчуватися самостійно. Малюків перевели із палати реанімації до звичайної палати. І мати і малюки отримують всю необхідну медичну допомогу і забезпечені медикаментами в повному обсязі.

Як відомо, п’ятірня була діагностована в одеситки ще при першому ультразвуковому дослідженні на 8 тижні вагітності. Після цього пацієнтка перебувала під постійним індивідуальним і консіліумним наглядом.

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Для збереження вагітності у 26-27 тижнів жінка була переведена на третій рівень надання акушерської і перинатальної допомоги в Одеський обласний перинатальний центр. Троє хлопчиків та дві дівчинки з низькою вагою (відповідно 1810 грам, 1190 грам, 1720 грам, 1250 грам і 1450 грам) народилися на 30 тижні вагітності шляхом кесаревого розтину.

Багатоплідні пологи з п’ятьома немовлятами – унікальний для України випадок. Для прикладу, в 2014 році більше ніж трійня народжувалася в Україні лише двічі, у 2015 році – всього один раз.