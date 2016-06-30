Харківщина: у літньому таборі отруїлися діти - усіх госпіталізовано

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Дітей віком від 7 до 16 років з харчовою токсикоінфекцією було госпіталізовано напередодні з літнього табору у с. Нижній Бурлук.

Одна дитина знаходиться у обласній лікарні, десятеро - в Шевченківській центральній районній лікарні. Стан дітей задовільний. Наразі проводяться санітарно-епідеміологічне обстеження дитячого табору, тривають першочергові слідчі дії.

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За фактом отруєння дітей розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Как повідомляв УНІАН, Україну охопила хвиля літніх отруєнь. Одне з наймасовіших - спалах кишкових отруєнь на Одещині. 16-26 червня у Ізмаїльську лікарню (Одеська область) з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" звернулися понад 720 людей (з них - понад 420 дітей) мешканців Ізмаїла, селищ Броска та Матроска Ізмаїльського району.

Причиною спалаху стало використання недоброякісної води.