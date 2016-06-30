Івано-Франківщина: в лікарнях залишаються 60 осіб, які отруїлися на двох весіллях

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, станом 29 червня на стаціонарному лікуванні перебували 24 хворих, які отруїлися на весіллі в місті Тисмениця, (в т.ч. 23 хворих в Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні, з них троє дітей, 2000 р.н., 2002 р.н., 2011 р.н. та 1 особа – в Галицькій ЦРЛ). Самовільно стаціонар покинули 2 особи. Попередній діагноз хворих - «гострий гастроентероколіт, гастроентерит, ентерит».

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Водночас на стаціонарному лікуванні в Надвірнянській центральній районній лікарні перебувають 36 хворих, які дістали отруєння на весіллі у «Діброві» Богородчанського району. Серед них 5 дітей до 15 років. Також 7 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні. Попередній діагноз захворювання - «гострий гастроентероколіт».

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківській області, після весілля 25 червня в одному із закладів громадського харчування у місті Тисмениця 26 гостей потрапили із харчовим отруєнням в обласну інфекційну лікарню. Серед постраждалих і молодята. Частина хворих перебували у реанімації. Медики припускають, що причиною отруєння стали ковбасні вироби, які організатори весілля купили у приватного виробника.

Ввечері 28 червня почали надходити екстрені повідомлення з Надвірнянської центральної районної лікарні про випадки захворювання на гострий гастроентероколіт серед осіб, які 25-26 червня були на весіллі в закладі громадського харчування «Діброва» в селищі Богородчани. Станом на 28 червня було госпіталізовано 14 осіб.