У Шостці дві жінки потрапили до реанімації - випали з 5-го поверху

У місті Шостка Сумської області за добу травмувалися дві жінки, випавши з балконів власних квартир на п'ятому поверсі багатоквартирних будинків.

Як повідомила УНІАН начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Ельвіра Біганова, 29 червня вдень на лінію «102» зателефонував перехожий, який повідомив, що з вікна квартири на 5-му поверсі випала жінка.

На місце була направлена слідчо-оперативна група поліції і «швидка допомога». Як пояснила правоохоронцям 46-річна потерпіла, вона вирішила поправити з балкона телевізійну антену, потягнулася за кабелем біля перил, не втримавшись, випала з 5-го поверху. Зараз потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні Шосткинської центральної районної лікарні. Лікарі діагностували у неї перелом кісток тазу.

У той же день реанімаційне відділення Шосткинської ЦРЛ потрапила 34-річна місцева жителька з діагнозом «переломи кісток тазу і ребер».

Читайте такожУ Лисичанську двоє 8-річних дітей травмувалися, випавши з маршруткиЯк з'ясували правоохоронці, жінка випала з балкона власної квартири на 5-му поверсі. Про трагедію з дочкою її мати, яка в цей час також була в квартирі, дізналася від правоохоронців, які піднялися в квартиру для з'ясування обставин події. За словами 56-річної жінки, донька спала, тому, що могло з нею статися, вона не знає.

За даними фактами поліцейські проводять подальші перевірки.