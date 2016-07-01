Світовий банк готовий надати підтримку Києву у сфері охорони здоров'я

Як передає прес-служба КМДА, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник після зустрічі з представником Світового банку Фоном Зао.

«Ми запропонували представникам Світового банку долучитися до модернізації системи охорони здоров’я міста і отримали підтримку у впровадженні нових методів фінансування», - сказав він.

За словами чиновника, київська влада готова розпочати пілотне впровадження проекту.

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«Ми готові почати пілотне впровадження нових методів оплати постачальників вже з 2017 в рамках проекту, розділити на покупця і постачальників сектор охорони здоров’я з організацією окремого структурного підрозділу в складі Департаменту охорони здоров’я, який буде виконувати роль платника. Також ми прагнемо змінити організаційно-правову форму закладів охорони здоров’я, надавши їм більше автономії для прийняття рішень», - зазначив Поворозник.

Він підтвердив, що Світовий банк готовий також надати технічну підтримку у впровадженні електронної охорони здоров’я та долучитися до розробки майстер-планів.