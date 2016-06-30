У Києві 1-3 липня буде дуже спекотно

З 1 по 3 липня у столиці очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, 1 липня в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/сек. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

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