У Києві 1-3 липня буде дуже спекотно

17:38, 30 червня 2016
Новини регіонів
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За прогнозом синоптиків, 1 липня в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів.

Водные процедуры помогают легче переносить жару / Фото: УНИАН

З 1 по 3 липня у столиці очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, 1 липня в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/сек. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

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