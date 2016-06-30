У Києві 1-3 липня буде дуже спекотно
17:38, 30 червня 2016Новини регіонів
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За прогнозом синоптиків, 1 липня в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів.
Водні процедури допомагають легше переносити спеку / Фото: УНІАН
З 1 по 3 липня у столиці очікується надзвичайна пожежна небезпека.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, 1 липня в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/сек. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.
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