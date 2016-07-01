У лікарнях Ізмаїла перебуває 51 потерпілий через кишкову інфекцію

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Загалом протягом 16-30 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» звернулося 776 осіб (з них 449 дітей) мешканців Ізмаїла та с. Броска Ізмаїльського району.

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Нагадаємо, за даними МОЗ, причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водопровідну мережу внаслідок підтоплення через сильні зливи.