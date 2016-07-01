У лікарнях Ізмаїла перебуває 51 потерпілий через кишкову інфекцію
09:38, 01 липня 2016Новини регіонів
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У медичних закладах м. Ізмаїла Одеської області станом на 1 липня перебуває 51 постраждалий від кишкової інфекції, в тому числі 39 дітей.
В лікарнях Ізмаїла перебуває 51 постраждалий від кишкової інфекції / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Загалом протягом 16-30 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» звернулося 776 осіб (з них 449 дітей) мешканців Ізмаїла та с. Броска Ізмаїльського району.
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Нагадаємо, за даними МОЗ, причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектору в міську водопровідну мережу внаслідок підтоплення через сильні зливи.
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