В Одесі знято заборону на купання на всіх пляжах

У Одесі знято заборону на купання на всіх пляжах.

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, на міських пляжах Одеси зняті обмеження по купанню: вода відповідає нормативним вимогам.

«Як повідомляє Управління Держпродспоживслужби в Одесі, станом на 30 червня, вода на пляжах «Лузанівка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфін», «Аркадія», «Чайка», «Курортний» та «Золотий берег» за санітарно-мікробіологічними показниками відповідає нормативним вимогам», - відзначили в міськраді.

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Як повідомляв УНІАН, 24 червня в Одесі на шести найбільш популярних пляжах - «Отрада», «Дельфін», «Аркадія», «Чайка», «Курортний» та «Золотий берег» - було заборонено купатися в зв'язку з погіршенням мікробіологічних показників проб морської води.