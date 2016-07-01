На Луганщині планують оздоровити 20 тисяч дітей

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, також залучено понад 2 млн позабюджетних коштів.

Всього в області проживає близько 60 тис. дітей, із яких 31 тис. 288 підлягають обов'язковому оздоровлення згідно з чинним законодавством, серед них діти-переселенці.

Відзначається, що з початку червня оздоровленням та відпочинком охоплено 13 тис. 285 дітей, серед них 8 тис. 253 дитини пільгових категорій, оздоровлено 2 514 тис. дітей, 10 тис. 771 охоплені відпочинком.

Всього планується оздоровити та надати літній відпочинок 20 тис. дітей регіону.

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"До відпочинку луганських дітей активно долучаються партнери з Рівненської, Чернівецької, Полтавської, Хмельницької, Житомирської, Херсонської, Харківської, Волинської, Львівської, Одеської областей, де вже відпочили 1 125 тис. дітей", - відзначається в повідомленні.

Крім того, за словами заступника голови облдержадміністрації Ольги Лишик, цього літа діти відпочинуть за межами України: у Латвії, Литві, Румунії, Хорватії й Австрії.

«З обласного бюджету виділено кошти для відпочинку і оздоровлення дітей, які проживають у так званій «сірій зоні». Ми намагаємося робити максимум можливого для нашого підростаючого покоління, щоб всі проблеми сьогоднішнього часу діти відчували якомога менше», - сказала чиновниця.