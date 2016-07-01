У Миколаївській області після занять спортом помер 13-річний хлопчик
10:40, 01 липня 2016Новини регіонів
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У Кривоозерському районі Миколаївської області після занять у спортивній секції до лікарні був доставлений 13-річний хлопчик, який помер у реанімаційному відділенні.
Дитина страждала на серцево-судинну недостатнысть / Фото УНІАН
Як повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Миколаївській області, підлітка госпіталізували 29 червня, "за висновком фахівців, попередньо - через серцево-судинну недостатність, на яку він раніше хворів тривалий час".
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Тіло хлопчика направлено на судово-медичну експертизу.
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