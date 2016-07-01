У Сумах 17-річна дівчина отримала численні травми - впала з 6-го поверху

В Сумах 17-річна дівчина отримала численні травми в результаті падіння з вікна 6-го поверху багатоквартирного будинку.

Як повідомила УНІАН начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Ельвіра Біганова, інцидент стався в Курському мікрорайоні 30 червня.

Згідно з повідомленням, «швидку допомогу» для постраждалої викликали очевидці. В цей час мати дівчини знаходилася вдома в стані алкогольного сп'яніння.

Читайте такожУ Шостці дві жінки потрапили до реанімації - випали з 5-го поверхуЗа словами сусідів, за кілька годин до трагедії з квартири долинали крики, мати, яка регулярно вживає алкогольні напої, викидала з вікна особисті речі потерпілої, незабаром випала і сама дівчина.

Постраждалу в шоковому стані з численними травмами, але в свідомості, доставили в реанімацію. Всі необхідні медикаменти вона отримує за рахунок медустанови.

Зараз поліція проводить за цим фактом перевірку.