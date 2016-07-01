У Чернігові проти головного санлікаря області відкрито кримінальне проводження

Проти головного санітарного лікаря Чернігівської області Миколи Донця відкрито кримінальне провадження за підозрою в розтраті майна.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій ГУ НП у Чернігівській області, 30 червня після затримання головного санітарного лікаря України Святослава Протаса, у Чернігові в кабінеті головного санітарного лікаря області та у нього вдома також було проведено обшук.

Читайте такожОблава на СЕС: за розкрадання затримано Протаса, зараз допитують головних санлікарів областей Правоохоронці вилучили з кабінету головного санітарного лікаря Чернігівщини комп'ютерну техніку, а самого Донця було доставлено на допит.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У секторі комунікацій також зазначили, що Донця не затримали, оскільки йому стало зле і він госпіталізований до однієї із чернігівських лікарень. Посадовець перебуває на лікарняному.

Читайте такожУ Держсанепідслужбі організували схему заволодіння бюджетними коштами під виглядом виділення премійЯк повідомляв УНІАН, головного санітарного лікаря України Святослава Протаса було затримано 30 червня за підозрою у організації схеми з розкрадання великої суми бюджетних коштів. Разом з Протасом було затримано начальника департаменту Санітарної служби України Олександра Чепурного. Крім того, за словами глави МВС Арсена Авакова, ведуться допити 19 головних санітарних лікарів областей, «частину з яких також буде затримано».